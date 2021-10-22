Hatice Hanım'ım isyanı...

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Hatice Hanım oğlu Emrullah Bey'in Sedanur ile evlendiğini, 30 Ağustos'ta evlendiklerini, oğluna, oğlum eşine dikkat et dediğini, gelininin hareketlerinin çok değişik olduğunu, sürekli birilerinden para istediğini anlattı. Hatice Hanım, Sedanur ile tartıştığını, gelinine de oğluna da neden geç kaldın diye konuştuğunu, oğluna da gelinine de bağırdığını söyledi. Esra Erol gelinin bu tartışmalardan sonra jandarmalara haber verdiğini, jandarmalarla dedesinin evine döndüğünü, ayrılma kararı aldıklarını ama ne olduysa 12 Ekim tarihinde Emrullah'ın annesinin evinden çıktığını dile getirdi.