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2 Haziran 2021, Çarşamba 00:00

Hülya Hanım'ın isyanı...

Hülya Kantar Karayılan'ın bir evliliği olduğunu ama kocasının kayınvalidesi tarafından başka biri ile dini nikah yaptırıldığını söylediğini aktardı. Hülya Hanım kardeşi Has Hatun Hanım ile birlikte stüdyomuza geldi ve kendisinden anneliğinin alındığını, anne olamayacağını, bunun bir tercih olmadığını söyledi. Hülya Hanım, eşi Mehmet Karayılan ile Facebook'tan tanıştıklarını, usule uygun bir şekilde evlendiklerini, 11 yıldır evli olduklarını belirtti. Has Hatun Hanım kardeşinin ve eşinin aşkının bir başka olduğunu ama Mehmet Bey'in annesi Meryem Hanım araya girince ortalığın karıştırıldığını dile getirdi.

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