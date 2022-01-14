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14 Ocak 2022, Cuma 00:00
Karı-koca karşı karşıya

Karı-koca karşı karşıya

Fatma Hanım hiç iyi olmadığını, eşinin yüzünü dahi görmek istemediğini, eşinin kendisinin canını çok yaktığını, hangi yüzle buraya çıktığını anlamadığını ifade edip bundan tam 2 ay önce eşinin sosyal medyada Fatma Yılmaz Öğüt denen bir kadınla tanıştığını, hepimizin bayan olduğunu, çok zoruna gittiğini, sindiremediğini, bayanın kendisinden yaşça büyük olduğunu söyledi. Fatma Hanım, eşinin o kadınla yazışmalarını görünce çok moralinin bozuk olduğunu, sineye çektiğini, eşinin ben bir daha konuşmayacağım dediğini iddia edince İsa Bey bunların yalan olduğunu dile getirdi.

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