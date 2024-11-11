Mahmut neden bu bölgeyi işaret ediyor?

Rabia Hanım; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Mahmut Bey bugün yayına katılmak için tekrar stüdyoya geldi. Oğlunun bir yerlerde saklandığını ve ortaya çıkacağını düşündüğünü söyledi. Mahmut Bey, oğlunun bir yerlerden çıkıp geleceğini, kendilerine iyi ceza verdiğini söyledi. Annesinin oğlunu çok şımarttığını onu el bebek gül bebek büyüttüklerini en güzel kıyafetleri, en pahalı ayakkabıları aldıklarını hiçbir şeyden esirgemeden büyüttüklerini söyledi. Mahmut Bey alkol kullandığı zamanlarda kimseye zararı olmadığını belirterek içmesinin de kendisine olduğunu bunun bir problem olmadığını vurguladı.