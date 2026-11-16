Nurcan ve Yahya canlı yayında yüzleşiyor...
16 Kasım 2026, Pazartesi 16:00

Nurcan ve Yahya canlı yayında yüzleşiyor...

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Esra Erol'da programına katılan Songül'den eski eşi hakkında şiddet iddiası!
16 Kasım 2026, Pazartesi
Esra Erol'da programına katılan Songül'den eski eşi hakkında şiddet iddiası! Esra Erol'da
33 yıllık mucize Esra Erol'da gerçek oldu!
28 Ekim 2026, Çarşamba
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Günlerdir aranıyordu, dakikalar içinde bulundu!
16 Haziran 2026, Salı
Günlerdir aranıyordu, dakikalar içinde bulundu! Esra Erol'da
Bir aydır kayıp Sude Naz'ı Esra Erol buldu
07 Mayıs 2026, Perşembe
Bir aydır kayıp Sude Naz'ı Esra Erol buldu Esra Erol'da
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