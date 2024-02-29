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Esra Erol'da
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BİLDİRİMLER

  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları - 2. Fragman

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

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  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

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  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

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  • atv Ana Haber

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  • Esra Erol’da

    Esra Erol'da

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29 Şubat 2024, Perşembe 00:00

Ozan'ın 3 yaşında evlatlık verildiği Dursun Sekman canlı yayında!

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

"Dursun beni hortumla dövüyordu"

GALERİLER
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Esra Erol'daki kadın sosyal medyada gündem oldu! "Kocam 'erkeğim' diye sesleniyor"
28 Şubat 2024, Çarşamba
Esra Erol'daki kadın sosyal medyada gündem oldu! "Kocam 'erkeğim' diye sesleniyor" Esra Erol'da
'Sözde Mehdi' Türkiye'yi ayağa kaldırdı!
21 Şubat 2024, Çarşamba
'Sözde Mehdi' Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Esra Erol'da
Türkiye bu olayı konuşuyor!
13 Şubat 2024, Salı
Türkiye bu olayı konuşuyor! Esra Erol'da
16 yaşındayken 42 yaşındaki adam tarafından kandırıldı!
08 Şubat 2024, Perşembe
16 yaşındayken 42 yaşındaki adam tarafından kandırıldı! Esra Erol'da

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