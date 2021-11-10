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10 Kasım 2021, Çarşamba 00:00
Özge'yi kaçırdığı iddia edilen Fatih canlı yayında!

Özge'yi kaçırdığı iddia edilen Fatih canlı yayında!

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Fatih, Özge'nin kendisinin sözlüsü olduğunu, Özge'yi zorla kaçırmadığını, bu yola beraber çıktıklarını, birbirlerini çok sevdiklerini, çok iyi ve sağlıklı olduklarını, ekibin de gördüğünü söyledi. Fatih, Özge ile aileleri yüzünden bu yola girmek zorunda kaldıklarını belirtip o iddialar hakkında şikayetçi olacağını dile getirdi. Fatih, Özge'nin çok sağlıklı olduğunu, birinci kaçışlarında ailelerden beklentileri olduğunu, bunların karşılanmadığını, bir gün sonra Özge'nin babasının "Kızımı geri getir her şeyi halledeceğiz" dediğini, Özge'yi geri götürdüğünü anlattı.

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