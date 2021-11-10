Ramazan'ın eşinden şok sözler!

Esra Erol, Ramazan Bey'in eşine ulaştıklarını, orada durumun içler acısı olduğunu, eşin bir fabrikada çalıştığını, alın teri ile çalıştığını, bu boşanma ile beraber tüm hayatın yükünü aldığını söyledi. Ramazan Bey'in eşi, eşinin kendisine ve çocuklarına karşı para vermediğini, evin geçimini sağlamadığını, eşinin başkaları ile para yediğini, bu sebeple boşandığını dile getirdi. 1 çocuğu olduğunu ve çocuğunun tüm sorumluluğunun kendisinde olduğundan söz eden hanımefendi, eşinin geçen gün "Ben eşimin yayına çıkmasını istemiyorum" dediğini zira yüzü olmadığını belirtti. Hanımefendi, eşinin ve Gülten Hanım'ın kendisini boşanma aşamasında kendisini öldürme ve zarar verme ile tehdit ettiğini iddia etti.