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22 Haziran 2021, Salı 00:00

Saadet Hanım'ın isyanı...

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Esra Erol, 22 yaşındaki Saadet Hanım, 2 yıldır Sinan Ekiz ile evli olduğunu, 1 yıl resmi nikahlı kaldığını fakat eşinin kendi yüzüne hatalarını vurduğunu, 8 Haziran'da evden ayrıldığını söyledi. Saadet Hanım ailesine de gittiğini ama kendisini kabul etmediklerini, o sebeple programa geldiğini söyledikten sonra eşinin hep kendisine para konusunu açtığını dile getirdi. Saadet Hanım kayınvalidesi ile alakalı bir kredi mevzusu olduğunu, kayınvalidesinin adına kredi çekip evine ödeme yaptığını, tartışma çıktığını anlattı.

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