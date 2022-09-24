ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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GÜL MASALI FRAGMAN
25 Eylül 2022, Pazar 20:00
Gül Masalı - 2.Fragman

Gül Masalı 14.Bölüm Fragmanı

"Hadi aç gözlerini..."

Yılmaz'ın bıçakladığı Toprak hastaneye yetiştirilir ve hemen ameliyata alınır. Gonca, onun başına gelenlerden dolayı kendisini sorumlu tutmaktadır ve böyle düşünen tek kişi sadece o değildir. Canan da olanlardan ötürü Gonca'yı suçlamaktadır. Kayıplara karışan Yılmaz'ın ise Gonca'nın yakasından düşmeye niyeti yoktur. Öte yandan Ece, Fuat'ın uzattığı yardım elini kabul etmek zorunda kalsa da onun psikolojik baskısına maruz kalmaktan kendini kurtaramaz. Pınar'ın Canan'dan şikayetçi olması Atabey Konağı'nın sakinlerini huzursuz eder. Canan'ın hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya kalması Rıfat'ın Halil'e olan öfkesini büyütür. Üstelik Fuat, Pınar'la Halil arasındaki ilişkiyle ilgili haberleri abartarak yayınlatınca ortalık iyice karışır. İkinci baharlarını yaşamaya kararlı olan Halil ve Canan bu saldırılara el ele göğüs gererken Rıfat'ın üst üste gelen darbeler karşısında artık dayanacak gücü kalmamıştır. Babalarına destek olmaya karar veren Halil ve Canan, Fuat'a meydan okurlar. Atabeylerden beklenmeyen bu dayanışma ruhunun yaratacağı bedeller ne olacaktır? Toprak, Gonca'yı Yılmaz'dan korumayı başarabilecek midir? Fuat'tan gelen teklifle kafası karışmaya başlayan Ece, Toprak'tan vazgeçmeye razı olacak mıdır?

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Gül Masalı
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Gül Masalı
4 Eylül 2022, Pazar
11. Bölüm Gül Masalı
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Gül Masalı
25 Eylül 2022, Pazar
14. Bölüm fragmanı Gül Masalı
Gül Masalı - 2. Fragman
18 Eylül 2022, Pazar
13. Bölüm fragmanı Gül Masalı - 2. Fragman
Gül Masalı
18 Eylül 2022, Pazar
13. Bölüm fragmanı Gül Masalı
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