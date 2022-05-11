Kardeşlerim'e iki ödül birden: Yılın Çifti ve En İyi Dizi

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, yapımına NGM'in imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim" iki ödüle birden layık görüldü.

Okan Üniversitesi öğrencilerinin oyları ile belirlenen yılın enleri ödül töreninde "Kardeşlerim" dizisi En İyi Dizi ve Yılın En İyi Çifti ödüllerine layık görüldü. Diziye verilen ödülleri yapımın sevilen oyuncularından Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran birlikte aldılar.

Dizinin hayranlarına teşekkür eden ikili birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi. Kardeşlerim heyecan dolu gelişmeleriyle her Cumartesi atv'de.