Gül Masalı 2. Bölümde neler oldu?

'Gül Masalı' kalpleri ısıttı

atv ekranlarında seyirciyle buluşan Gül Masalı dizisi yayınlanan ikinci bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitledi. Sosyal medyada da çok konuşulan dizide; Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.

Annesinin mezarının Isparta'da olduğunu öğrenen Gonca, duygusal olarak zor bir sınavdan geçerken, aynı zamanda geçmişiyle yaşayacağı büyük hesaplaşmanın ilk adımını da attı. Gonca'nın gelişiyle, karanlık sırların açığa çıkması ihtimalinden korkan Atabeyler, harekete geçti. Kızının öğrendiği gerçeklerle korktuğu başına gelen Tahir, kızını dönmeye ikna etmek için Isparta'ya geldiğinde, baba kız arasında büyük bir yüzleşme yaşadı.

Bir yandan kafasındaki sorulara cevap bulmaya çalışırken, diğer yandan Toprak'ın yakın ilgisi ve desteğiyle de karşılaştı. Bu ilgi ve destek sayesinde, Toprak ve Gonca arasında sıcak bir samimiyet oluştu. Ancak Toprak'ın, Gonca'nın etrafındaki varlığını kabullenemeyen Arda, Gonca'ya Toprak'ın annesinden kalan arsayı almak istediğini söyleyerek, Gonca'yı şüpheye düşürdü.

Gül Masalı; annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.