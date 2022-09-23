Perşembe'nin Hakimi: Aldatmak

atv'nin güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle merakla beklenen dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Aldatmak ilk bölümü ile reytinglerde %4,77 izlenme oranı ve %12,83 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de en çok izlenen dizi oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizi, #Aldatmak etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

1.Bölümde neler yaşandı?

Güzide gerçeklerle yüzleşti!

30 yıllık kocası ve çocukları Oylum ve Ozan'la birlikte dışarıdan bakıldığında herkese örnek olacak bir aileye sahip saygıdeğer aile mahkemesi hakimi Güzide Yenersoy, yaşadığı hayatın yalanlarla dolu olduğu gerçeğiyle yüzleşti…

Yenersoy Ailesi kızları Oylum'u Hollanda'da tıp okumaya yolcu ederken büyük gurur içindeydi. Oysa Oylum, ailesine yalan söylemişti ve hayalindeki modern dans eğitimini almak üzere Amerika'ye gitmeyi hedefliyordu. Oylum, Ankara'da arkadaşının evinde New York'a gideceği günü beklemeye başlarken, Oylum'la havaalanında tesadüfen karşılaştığı aile dostu Tolga, bu sırra ortak oldu.

Ozan ise çalıştığı şirkette beklediği terfiyi alamayınca hayal kırıklığı yaşadı ve daha çok para kazanma hırsıyla arkadaşı Kaan'ın tavsiyesine uyarak kripto para yatırımcılığına soyundu. Yaşadığı hayal kırıklığını ailesinden gizleyen Ozan, babasının kendisine emanet ettiği 1 milyon dolar parayı batırarak başını büyük bir belaya soktu.

Güzide ise eşi Tarık'ın iki ayrı aile hayatı olduğunu öğrenince 30 yıllık evliliğini ve ailesi için verdiği onca emeği sorgulayarak büyük şok yaşadı. Bir dava için keşfe gittiği evde gördüğü fotoğraflarla Tarık'ın başka bir ailesi olduğunu öğrenen Güzide, kusursuz sevgi ve güvene dayandığını düşündüğü evliliğinin koca bir yalandan ibaret olduğunu öğrendi.

Eşi Tarık ile birlikte otuzuncu yıllarını kutlamak üzere düzenlediği organizasyona kalabalık bir davetli topluluğu çağıran Güzide, Tarık'ın diğer eşini ve kızını da davet ederek herkesin gözü önünde Tarık'ın yalanlarını yüzüne vurdu.

Yenersoy Ailesi böyle çatırdarken, Oylum yeni tanıştığı arkadaşı Tim'le motor kazası geçirdi ve ölümle burun buruna geldi. Diğer yanda Ozan ise babasına iade etmesi gereken emanet paraları nasıl geri vereceğinin derdine düştü.