İçimizdeki Ateş 1.Bölüm Fragmanı

"Sağlam gelirler, sonra kavga dövüş ayrılırlar..."

23 Haziran Perşembe akşamı 20.00'de atv izleyicisiyle buluşacak olan İçimizdeki Ateş için heyecan yükseliyor. Sosyal medyada çok konuşulan dizi, yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor. İçimizdeki Ateş'in tanıtımında Yener & Tan Hukuk Bürosu'nun ortağı Doğan Yener'in genç hukukçular için söylediği sözler dikkat çekti.

Doğan Yener, "Sağlam gelirler, sonra kavga dövüş ayrılırlar" diyerek gençleri ne kadar zorlu bir eğitim sürecinin beklediğini gözler önüne serdi. Farklı hayatlardan gelen gençlerin hayatlarına da odaklanan fragman, karakterlerin özelliklerine de ışık tuttu.

İçimizdeki Ateş'te Burak Sevinç ve Ceren Benderlioğlu'nun yanı sıra İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu, Erdem Şanlı, Bilgesu Kural gibi önemli isimler yer alıyor. Sürprizleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan dizi, yaz aylarının iddialı projelerinden biri olarak ön plana çıkıyor.