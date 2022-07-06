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İÇİMİZDEKİ ATEŞ FRAGMAN
7 Temmuz 2022, Perşembe 20:00
İçimizdeki Ateş - Dijitale Özel Tanıtım

İçimizdeki Ateş 3.Bölüm Fragmanı

"Sen bu olayı Doğan Yener'in gözüne girmek için fırsat olarak görüyor olabilir misin?"

Ege'nin müthiş planıyla kavga anının videosunu Doğan Yener'e gönderen kişinin kim olduğu ortaya çıkar. Ege stajlarını yakacak videoyu Doğan Yener'den gizlemeye çalışır.

Mert ve Bahar, Doğan Yener'den gizli onun davasına yardımcı olabilmek için iz sürerken başları fena halde belaya girer. Hale, Tahsin'i bir kadınla görür ve hiç zaman kaybetmeden annesine gördüklerini anlatır. Nuran, Tahsin'i takip eder ve onun karanlık yüzünü ortaya çıkaracak bir ipucu yakalar. Diğer yanda Mert ve Bahar, Doğan Yener'den gizli olarak onun davasına yardımcı olabilmek için iz sürer ancak başları fena halde belaya girer.

Doğan ve Tülin'in kızları İpek'in ölümüne sebep olan gerçek katil ortaya çıkacak mıdır? Hale, annesini terk edebilecek mi? Nuran kızını kaybetmemek için Tahsin'den vazgeçebilecek mi? Bahar, Mert'e evlerinin ipotek olduğunu söyleyecek mi? Bu durum ikili arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek?

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İçimizdeki Ateş
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İçimizdeki Ateş
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İçimizdeki Ateş
7 Temmuz 2022, Perşembe
3. Bölüm fragmanı İçimizdeki Ateş
İçimizdeki Ateş - 3. Fragman
30 Haziran 2022, Perşembe
2. Bölüm fragmanı İçimizdeki Ateş - 3. Fragman
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