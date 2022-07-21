İçimizdeki Ateş - Final Fragmanı

İçimizdeki Ateş 5.Bölüm Fragmanı

''Senin şu kahve teklifin hala geçerli mi?''

TT Holding davasını kazanmanın şerefine hukuk bürosunun bahçesinde tertiplenen küçük partide, Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli mesaj neşeli havayı darmadağın eder.

Doğan Yener, Savcı Koray'dan Erkan Tüzün'ün ölüm raporunun geldiğini ve rapora göre adamın öldürülmüş olduğunu öğrenir. Ayrıca evinde yapılan aramalarda bir alyans ve hediye paketinde çocuk oyuncakları bulunduğunu da öğrenir. Doğan Yener'in şüpheleri onaylanmıştır. Erkan Tüzün'ün katilleri İpek'in katilleridir.

Doğan Yener stajyerlerine bir dava dosyası verir ve hepsini bu dava ile test eder. Testin sonunda iyi olan kazanacak ve bir sonraki davada Doğan Yener'le çalışma fırsatını yakalayacaktır. Bu dava ile ilgili çalışmada herkes kendinden bazı duyguları da masaya bırakır. Kimi çok duygusal, kimi hırslı davranan stajyerlerden hangisi kazanan olacaktır?

İpek'in ve Erkan Tüzün'ün ölümlerinin arkasındaki sır perdesi bu bölümde aralanıyor ve gerçekler gün gibi ortaya dökülüyor…