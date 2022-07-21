ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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İÇİMİZDEKİ ATEŞ FRAGMAN
21 Temmuz 2022, Perşembe 22:00
İçimizdeki Ateş - Final Fragmanı

İçimizdeki Ateş 5.Bölüm Fragmanı

''Senin şu kahve teklifin hala geçerli mi?''

TT Holding davasını kazanmanın şerefine hukuk bürosunun bahçesinde tertiplenen küçük partide, Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli mesaj neşeli havayı darmadağın eder.

Doğan Yener, Savcı Koray'dan Erkan Tüzün'ün ölüm raporunun geldiğini ve rapora göre adamın öldürülmüş olduğunu öğrenir. Ayrıca evinde yapılan aramalarda bir alyans ve hediye paketinde çocuk oyuncakları bulunduğunu da öğrenir. Doğan Yener'in şüpheleri onaylanmıştır. Erkan Tüzün'ün katilleri İpek'in katilleridir.

Doğan Yener stajyerlerine bir dava dosyası verir ve hepsini bu dava ile test eder. Testin sonunda iyi olan kazanacak ve bir sonraki davada Doğan Yener'le çalışma fırsatını yakalayacaktır. Bu dava ile ilgili çalışmada herkes kendinden bazı duyguları da masaya bırakır. Kimi çok duygusal, kimi hırslı davranan stajyerlerden hangisi kazanan olacaktır?

İpek'in ve Erkan Tüzün'ün ölümlerinin arkasındaki sır perdesi bu bölümde aralanıyor ve gerçekler gün gibi ortaya dökülüyor…

DEVAMI
İçimizdeki Ateş
SON BÖLÜMÜ İZLE 4. Bölüm İçimizdeki Ateş
BÖLÜMLER
TÜMÜ
İçimizdeki Ateş
14 Temmuz 2022, Perşembe
4. Bölüm İçimizdeki Ateş
İçimizdeki Ateş
7 Temmuz 2022, Perşembe
3. Bölüm İçimizdeki Ateş
İçimizdeki Ateş
30 Haziran 2022, Perşembe
2. Bölüm İçimizdeki Ateş
FRAGMANLAR
TÜMÜ
İçimizdeki Ateş - Final Fragmanı
21 Temmuz 2022, Perşembe
5. Bölüm fragmanı İçimizdeki Ateş - Final Fragmanı
İçimizdeki Ateş - 2. Fragman
14 Temmuz 2022, Perşembe
4. Bölüm fragmanı İçimizdeki Ateş - 2. Fragman
İçimizdeki Ateş
14 Temmuz 2022, Perşembe
4. Bölüm fragmanı İçimizdeki Ateş
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