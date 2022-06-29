İçimizdeki Ateş - 3. Fragman

İçimizdeki Ateş 2.Bölüm Fragmanı

"Adım gibi eminim ki kızımızın ölümü kaza değil!"

Mert, stajının ilk günü Ceyhun yüzünden başını öyle bir belaya sokmuştur ki kendiyle birlikte arkadaşlarını da tehlikeye atmıştır. Ceyhun kendini kardeşi Mert için feda edecek mi? Banu, ablası Bahar'dan gizlediği kişinin kim olduğunu açıklayacak mı? Ege oteldeki ayrıcalıklarını koruyabilecek mi? Doğan Yener'i çileden çıkaran olayın perde arkasındaki hain kim? Hale Yener & Tan hukuk bürosundan ayrılacak mı? Ekip ofisteki ilk günlerinde bir davayla görevlendirilir. Kendilerini göstermeleri için bulunmaz bir fırsat olan bu dava, genç avukat adayları için sürpriz gelişmeleri beraberinde getirecektir.