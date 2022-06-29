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İÇİMİZDEKİ ATEŞ FRAGMAN
30 Haziran 2022, Perşembe 20:00
İçimizdeki Ateş - 3. Fragman

İçimizdeki Ateş 2.Bölüm Fragmanı

"Adım gibi eminim ki kızımızın ölümü kaza değil!"

Mert, stajının ilk günü Ceyhun yüzünden başını öyle bir belaya sokmuştur ki kendiyle birlikte arkadaşlarını da tehlikeye atmıştır. Ceyhun kendini kardeşi Mert için feda edecek mi? Banu, ablası Bahar'dan gizlediği kişinin kim olduğunu açıklayacak mı? Ege oteldeki ayrıcalıklarını koruyabilecek mi? Doğan Yener'i çileden çıkaran olayın perde arkasındaki hain kim? Hale Yener & Tan hukuk bürosundan ayrılacak mı? Ekip ofisteki ilk günlerinde bir davayla görevlendirilir. Kendilerini göstermeleri için bulunmaz bir fırsat olan bu dava, genç avukat adayları için sürpriz gelişmeleri beraberinde getirecektir.

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İçimizdeki Ateş
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İçimizdeki Ateş
23 Haziran 2022, Perşembe
1. Bölüm İçimizdeki Ateş
FRAGMANLAR
TÜMÜ
İçimizdeki Ateş - 2. Fragman
30 Haziran 2022, Perşembe
2. Bölüm fragmanı İçimizdeki Ateş - 2. Fragman
İçimizdeki Ateş
30 Haziran 2022, Perşembe
2. Bölüm fragmanı İçimizdeki Ateş
İçimizdeki Ateş
23 Haziran 2022, Perşembe
1. Bölüm fragmanı İçimizdeki Ateş
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