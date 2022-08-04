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KALP YARASI KISA VİDEO
4 Ağustos 2022, Perşembe 00:00
Ferit ve Ayşe birbirlerine karşı koyamıyor!

Ferit ve Ayşe birbirlerine karşı koyamıyor!

"O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni..."

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

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Kalp Yarası - 2. Fragman
21 Şubat 2022, Pazartesi
32. Bölüm fragmanı Kalp Yarası - 2. Fragman
Kalp Yarası | Final
21 Şubat 2022, Pazartesi
32. Bölüm fragmanı Kalp Yarası | Final
Kalp Yarası - 2. Fragman
14 Şubat 2022, Pazartesi
31. Bölüm fragmanı Kalp Yarası - 2. Fragman
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