canli-yayin
CANLI YAYIN
Bir Gece Masalı
14
BİLDİRİMLER
  • Kardelenler - 2. Fragman
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Zembilli - 2. Fragman
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün - 2. Fragman
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir G��n
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı İle Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı - 3. Fragman
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı - 2. Fragman
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
CANLI YAYIN
9 Şubat 2025, Pazar 20:00

Kardelenler 2.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

“Aileyi mahvettin!”

Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği "Kardelenler", parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsü ekrana taşıyacak. hikayesi, güçlü çatışmaları ve etkileyici diliyle izleyicileri büyüleyecek.

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Serkan Birinci

Oyuncular: Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Ayda Aksel, Uğur Uzunel, Haktan Zavlak, Nur Yazar, Edip Tepeli, Ece Yaşar, Zeynep Atılgan, Can Aslantuğ, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Ayruk, Buse Alpacar, Bayram Bazarov, Elif Lal Ulutin, Daniel Balaban, Çağıl Aydıner ve Oğulcan Çifçioğlu gibi ünlü isimler dizinin kadrosunda yer alıyor.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
1. Bölüm Foto Galeri
31 Ocak 2025, Cuma
1. Bölüm Foto Galeri Kardelenler
atv'nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor? Kardelenler'in oyuncu kadrosu ve konusu ne?
26 Aralık 2024, Perşembe
atv'nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor? Kardelenler'in oyuncu kadrosu ve konusu ne? Kardelenler
ARAMA
CANLI YAYIN