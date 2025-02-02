Çocukları Hicran'ı terk ediyor!

Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği "Kardelenler", parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsü ekrana taşıyacak. hikayesi, güçlü çatışmaları ve etkileyici diliyle izleyicileri büyüleyecek.

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Serkan Birinci

Oyuncular: Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Ayda Aksel, Uğur Uzunel, Haktan Zavlak, Nur Yazar, Edip Tepeli, Ece Yaşar, Zeynep Atılgan, Can Aslantuğ, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Ayruk, Buse Alpacar, Bayram Bazarov, Elif Lal Ulutin, Daniel Balaban, Çağıl Aydıner ve Oğulcan Çifçioğlu gibi ünlü isimler dizinin kadrosunda yer alıyor.