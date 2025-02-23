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Kardelenler
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23 Şubat 2025, Pazar 20:00

Ferit ve Parla'nın cesaret savaşı...

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

"Sen benim kadar cesur değilsin!"

GALERİLER
TÜMÜ
4. Bölüm Foto Galeri
21 Şubat 2025, Cuma
4. Bölüm Foto Galeri Kardelenler
3. Bölüm Foto Galeri
14 Şubat 2025, Cuma
3. Bölüm Foto Galeri Kardelenler
2. Bölüm Foto Galeri
07 Şubat 2025, Cuma
2. Bölüm Foto Galeri Kardelenler
1. Bölüm Foto Galeri
31 Ocak 2025, Cuma
1. Bölüm Foto Galeri Kardelenler
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