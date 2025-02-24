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24 Şubat 2025, Pazartesi 20:00

Kardelenler 4. Bölüm Tekrarı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için 4. Bölüm tekrarıyla bu akşam 20.00'de atv'de!

Korkmaz ailesi, Gülcan'ın başına gelenlerin şokunu yaşarken, bir yandan da su basmış olan evlerinin çaresizliği içindedirler. Raci, Gülcan ile arasını düzeltmenin yollarını ararken, Koray ise işin içinden sıyrılmanın rahatlığını yaşamaktadır. Gündoğan Koleji'nde çocuklar, yeni bir ödev yapmak için kolları sıvarlar. Para kazanmakta kararlı olan Çınar, yeni bir iş daha yapmaya karar verir. Kahraman, anne ve babasına Fatoş'tan gizli yardım etmek isterken, Gizem'in Aysel'e karşı yapmak istediği sinsi hamle, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

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4. Bölüm Foto Galeri
21 Şubat 2025, Cuma
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14 Şubat 2025, Cuma
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07 Şubat 2025, Cuma
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