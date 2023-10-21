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21 Ekim 2023, Cumartesi 20:00

Kardeşlerim 101.Bölüm Fragmanı

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“Ayla Hanım’ın yaptığı korkunç şeyi söyledin mi ona?”

"Büyük ümitler, büyük hayal kırıklığı yaratır…"

Aybike'den öğrendiği gerçeklerle dehşete düşen Berk, Ayla'yla ilgili radikal bir karar alır. Eren ailesi, su ve elektrik kesintisi sorunlarıyla boğuşurken; Nebahat, Süreyya yüzünden Akif'e karşı son derece tavırlıdır. Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde verilen yeni bir proje ödevi için gruplara ayrılırlar. Süreyya'nın çelişkili hareketleri, Akif'i şaşırtmaya devam ederken; Sarp ile Lidya, Ömer ve Süsen'e karşı birlik olurlar. Evdeki kesinti sorununa çözüm bulmak isteyen Şengül'ün, Hilmiye'nin verdiği akılla yaptığı hamleler ise, hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

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101. Bölüm Foto Galeri
20 Ekim 2023, Cuma
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100. Bölüm Foto Galeri
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100. Bölüm Foto Galeri Kardeşlerim
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