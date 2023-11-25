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25 Kasım 2023, Cumartesi 20:00

Kardeşlerim 106.Bölüm Fragmanı

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"Kimden hoşlanıyorsun?"

"Uçuk kaçık hayaller kurmuyorum ama kurduğum tüm hayaller uçup kaçıyor!"

Şengül ile Fatma, büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayken, Orhanlar da onlar için son derece telaşlıdır. Yaman'ın kafa karışıklığı, Süreyya'yla ilişkisini bir adım ileriye götürme konusunda kararsızlığa düşmesine sebep olur. Orhan'ın karşısına çıkan beklenmedik kriz, birden fırsata dönüşür. Oğulcan, hala Elif'in gönlünü kazanıp, onunla sevgili olmanın yollarını aramaktadır. Asiye, Emel'in ihtiyaçlarını karşılamak, evin geçimini tek başına sırtlanan Ömer'e destek olmak için yeni bir iş arıyordur. Ömer ile Oğulcan, hiç tahmin edemedikleri tehlikeli bir durumun içine çekilirken, kulüpte karşı karşıya gelen Suzan ile Şevval'in arasında, büyük bir hesaplaşma yaşanır.

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106. Bölüm Foto Galeri
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106. Bölüm Foto Galeri Kardeşlerim
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