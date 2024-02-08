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8 Şubat 2024, Perşembe 20:00

Kardeşlerim 116.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

“Ben de senden hoşlanıyorum.”

Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürür.

Yapım: NGM Media
Yapımcı: Nazlı Heptürk
Yönetmen: Serkan Birinci
Senaryo: Gül Abus Semerci
Oyuncular: Celil Nalçakan, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Simge Selçuk, Aylin Akpınar, Cihan Şimşek, Evrim Doğan, Melis Minkari, Recep Usta, Lizge Cömert, Berk Ali Çatal, Aslı Mavitan, Kaan Çakır, Nihan Büyükağaç, Nazlı Çetin, Barış Aksavaş, İrem Deniz, Emre Yetek, Atakan Özkaya, Eylül Lize Kandemir, Emre Karayel, Ayşe Kökçü ve Cüneyt Mete

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