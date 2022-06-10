ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KARDEŞLERİM FRAGMAN
11 Haziran 2022, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim - 2. Fragman

Kardeşlerim 56.Bölüm Fragmanı

''Ben seni çok özledim!''

"Biz sadece kaybettiklerimizi özleriz, vazgeçtiklerimizi değil!"

Aybike'nin yaralanması herkesi tedirgin ederken, Şengül'ün de Asiyelere karşı iyice gözü dönmüştür. Orhan ve Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken; Ataman Koleji'ndeki karne heyecanı, ayrılık hüznünü de beraberinde getirir. Akif ve Nebahat cephesinde, her şey beklenenin aksine gelişip ters yüz olurken, Sevgi Teyze'nin son hamlesi, Eren kardeşler için büyük bir şok olur.

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Kardeşlerim
SON BÖLÜMÜ İZLE 55. Bölüm Kardeşlerim
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Kardeşlerim
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Kardeşlerim
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Kardeşlerim - Sezon Finali
11 Haziran 2022, Cumartesi
56. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - Sezon Finali
Kardeşlerim - 2 .Fragman
4 Haziran 2022, Cumartesi
55. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2 .Fragman
Kardeşlerim
4 Haziran 2022, Cumartesi
55. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
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