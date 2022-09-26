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KARDEŞLERİM BÖLÜMLER
1 Ekim 2022, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim

Kardeşlerim 61. Bölüm

Ömer aradığı cevabı bulabilecek mi?

"Kardeşlik öyle bir denizdir ki, dibi asla bulunmaz…"

Eren kardeşler, Sevgi teyzeye yeniden evlerini açarken; Afra da annesini mutlu etmek için bir plan yapmaya karar verir. Nebahat ve Ahmet cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Doruk, Asiye ve Oğulcan, Ömer'den gizli bir iş birliğine girişirler. Nebahat'in Suzan'a karşı aldığı yeni karar, Suzan ve Akif için yeni bir başlangıca sebep olur. Ömer kafasını karıştıran sorunun cevabını ararken, Asiye'yi zor bir seçimle yüz yüze getirir.

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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Kardeşlerim - 2. Fragman
SON FRAGMANI İZLE 61. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
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Kardeşlerim
24 Eylül 2022, Cumartesi
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Kardeşlerim
17 Eylül 2022, Cumartesi
59. Bölüm Kardeşlerim
Kardeşlerim
10 Eylül 2022, Cumartesi
58. Bölüm Kardeşlerim
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Kardeşlerim - 2. Fragman
1 Ekim 2022, Cumartesi
61. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
1 Ekim 2022, Cumartesi
61. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim - 2. Fragman
24 Eylül 2022, Cumartesi
60. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
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