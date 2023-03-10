ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KARDEŞLERİM FRAGMAN
11 Mart 2023, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim - 2. Fragman

Kardeşlerim 81.Bölüm Fragmanı

''Yani bize para lazım!''

"Hayat bize yeşil ışık yakmadı ama biz de hiç kırmızı ışıkta durmadık!"

Eren ailesi, çaresiz bir halde yuvalarını terk edip, başlarını sokacak bir yer aramak durumunda kalırken, Ayla'nın yaptığı vicdansızlıktan geri dönmeye hiç niyeti yoktur. Akif, kendini Nebahat'e affettirmek için çabalarken, evsiz kalan Ömerler, para kazanabilmek için tüm dostlarıyla birlikte yepyeni bir işe girişirler. Ailesinin yaşadıklarına bir çözüm bulamamanın çaresizliği içinde iyice ezilen Orhan ise, tüm ailesini şoke edecek bir karar almak durumunda kalır.

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Kardeşlerim
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TÜMÜ
Kardeşlerim
11 Mart 2023, Cumartesi
81. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim - 2. Fragman
4 Mart 2023, Cumartesi
80. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
4 Mart 2023, Cumartesi
80. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
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