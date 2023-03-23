ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KARDEŞLERİM FRAGMAN
25 Mart 2023, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim - 2. Fragman

Kardeşlerim 83.Bölüm Fragmanı

"Hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen"

"Mesafeler umurumda değil, çünkü hala aynı gökyüzüne bakıyoruz."

Afra hızla hastaneye kaldırılırken, Gönül ve Oğulcan başta olmak üzere, herkes büyük bir üzüntü ve şok içindedir. Yasmin'in Asiye'ye karşı hamleleri artık iyice ortalığı karıştırıcı bir hal almaya başlar. Akif kendini Suzan'a affettirmek için bu sefer farklı bir yol izlerken, Süsen ve Ömer cephesinde çok önemli gelişmeler yaşanır. Oğluyla arasını düzeltmekte hala zorlanmakta olan Ayla, karşısına çıkan görüntü karşısında dehşete düşer.

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Kardeşlerim
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FRAGMANLAR
TÜMÜ
Kardeşlerim
25 Mart 2023, Cumartesi
83. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim
18 Mart 2023, Cumartesi
82. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim - 2. Fragman
11 Mart 2023, Cumartesi
81. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
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