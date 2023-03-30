ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM FRAGMAN
1 Nisan 2023, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim - 2. Fragman

Kardeşlerim 84.Bölüm Fragmanı

"Bu kız suratıma bakmadığı zaman beynime oksijen gitmiyor."

"Parçalı bulutluyuz ama hala umutluyuz!"

Büyük şaşkınlık içinde izlediği görüntü, Ayla'yı Akif'e karşı harekete geçirirken; tüm çocuklar, Şengül'ün önderliğinde, Gönül'ün onlara bıraktığı lokantayı, yepyeni bir mekana dönüştürmek için kolları sıvarlar. Afra'nın gidişiyle büyük üzüntü yaşayan Oğulcan, kurduğu yepyeni hayallerine tutunur. Ahmet ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya başlarken, Zehra çalıştığı çiçekçide, hiç beklemediği bir durumun içine çekilir. Akif'in bir açığını bulmanın keyfini yaşayan Ayla ise, Akif'i şoke edecek bir hamle yapar.

DEVAMI
Kardeşlerim
SON BÖLÜMÜ İZLE 83. Bölüm Kardeşlerim
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Kardeşlerim
25 Mart 2023, Cumartesi
83. Bölüm Kardeşlerim
Kardeşlerim
18 Mart 2023, Cumartesi
82. Bölüm Kardeşlerim
Kardeşlerim
11 Mart 2023, Cumartesi
81. Bölüm Kardeşlerim
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Kardeşlerim
1 Nisan 2023, Cumartesi
84. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim - 2. Fragman
25 Mart 2023, Cumartesi
83. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
25 Mart 2023, Cumartesi
83. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
BİZE ULAŞIN