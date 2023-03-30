Kardeşlerim 84.Bölüm Fragmanı

"Bu kız suratıma bakmadığı zaman beynime oksijen gitmiyor."

"Parçalı bulutluyuz ama hala umutluyuz!"

Büyük şaşkınlık içinde izlediği görüntü, Ayla'yı Akif'e karşı harekete geçirirken; tüm çocuklar, Şengül'ün önderliğinde, Gönül'ün onlara bıraktığı lokantayı, yepyeni bir mekana dönüştürmek için kolları sıvarlar. Afra'nın gidişiyle büyük üzüntü yaşayan Oğulcan, kurduğu yepyeni hayallerine tutunur. Ahmet ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya başlarken, Zehra çalıştığı çiçekçide, hiç beklemediği bir durumun içine çekilir. Akif'in bir açığını bulmanın keyfini yaşayan Ayla ise, Akif'i şoke edecek bir hamle yapar.