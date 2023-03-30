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1 Nisan 2023, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim

Kardeşlerim 84. Bölüm

Ayla, Akif'i köşeye sıkıştırıyor

"Parçalı bulutluyuz ama hala umutluyuz!"

Büyük şaşkınlık içinde izlediği görüntü, Ayla'yı Akif'e karşı harekete geçirirken; tüm çocuklar, Şengül'ün önderliğinde, Gönül'ün onlara bıraktığı lokantayı, yepyeni bir mekana dönüştürmek için kolları sıvarlar. Afra'nın gidişiyle büyük üzüntü yaşayan Oğulcan, kurduğu yepyeni hayallerine tutunur. Ahmet ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya başlarken, Zehra çalıştığı çiçekçide, hiç beklemediği bir durumun içine çekilir. Akif'in bir açığını bulmanın keyfini yaşayan Ayla ise, Akif'i şoke edecek bir hamle yapar.

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Kardeşlerim - 2. Fragman
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TÜMÜ
Kardeşlerim - 2. Fragman
1 Nisan 2023, Cumartesi
84. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
1 Nisan 2023, Cumartesi
84. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim - 2. Fragman
25 Mart 2023, Cumartesi
83. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
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