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KARDEŞLERİM BÖLÜMLER
9 Eylül 2023, Cumartesi 20:00

Kardeşlerim 95. Bölüm

Kardeşlerim atv'de

Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürür.

Yapım: NGM Media
Yapımcı: Nazlı Heptürk
Yönetmen: Serkan Birinci
Senaryo: Gül Abus Semerci
Oyuncular: Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Simge Selçuk, Aylin Akpınar, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Evrim Doğan, Melis Minkari, Recep Usta, Lizge Cömert, Berk Ali Çatal, Aslı Mavitan, Kaan Çakır, Nihan Büyükağaç, Nazlı Çetin, Ecem Sena Bayır, Barış Aksavaş, İrem Deniz, Emre Yetek, Atakan Özkaya, Eylül Lize Kandemir ve Cüneyt Mete

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Kardeşlerim
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Kardeşlerim
10 Haziran 2023, Cumartesi
94. Bölüm Kardeşlerim
Kardeşlerim
3 Haziran 2023, Cumartesi
93. Bölüm Kardeşlerim
Kardeşlerim
27 Mayıs 2023, Cumartesi
92. Bölüm Kardeşlerim

KARDEŞLERİM DİZİSİ FRAGMANLAR

TÜMÜ
Kardeşlerim
9 Eylül 2023, Cumartesi
95. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim - 2. Tanıtımı
95. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Tanıtımı
Kardeşlerim - 4. Sezon İlk Tanıtım
95. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 4. Sezon İlk Tanıtım
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