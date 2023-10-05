Kardeşlerim 99.Bölüm Fragmanı

Asiye'nin başı tehlikeye giriyor

"Herkes mutlu olduğu yere gitsin deseler, biz yine ortada kalırız!"

Suzan, üstüne yıkılan suç yüzünden, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, Akif ve Şevval de farklı hesaplar peşindedir. Fatma, kendisini evden göndermek isteyen Orhan'a karşı, radikal bir çözüm aramaktadır. Yaman'la birlikte açacakları kulübün işlerini halletmek üzere şehir dışına çıkan Akif, hiç beklenmedik birisiyle karşılaşır. Lidya ve Süsen arasındaki iplerin gerilmesi, Ömer'in canını sıkarken, evi geçindirebilmek için yeni bir iş bulan Asiye ise, büyük bir tehlikeyle baş başa kalır.