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10 Eylül 2022, Cumartesi 00:00
“Biz kimsenin evine çökmedik…”

“Biz kimsenin evine çökmedik…”

Kardeşlerim her Cumartesi atv'de

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

Yapım: NGM Media
Yapımcı: Nazlı Heptürk
Yönetmen: Serkan Birinci
Senaryo: Gül Abus Semerci
Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Berk Ali Çatal (Tolga) Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

DEVAMI
Kardeşlerim
SON BÖLÜMÜ İZLE 57. Bölüm Kardeşlerim
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Kardeşlerim
3 Eylül 2022, Cumartesi
57. Bölüm Kardeşlerim
Kardeşlerim - Sezon Finali
11 Haziran 2022, Cumartesi
56. Bölüm Kardeşlerim - Sezon Finali
Kardeşlerim
4 Haziran 2022, Cumartesi
55. Bölüm Kardeşlerim
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Kardeşlerim - 2. Fragman
10 Eylül 2022, Cumartesi
58. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
10 Eylül 2022, Cumartesi
58. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim
3 Eylül 2022, Cumartesi
57. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
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