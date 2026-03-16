23 Nisan 1920, hicri takvime göre hangi ayın dördüncü günüdür?

19 yaşındaki Mehmet Okan Tükboğa, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 500 binlik soruya doğru cevap vererek, 1 milyonluk soruya ulaştı. Depremzede yarışmacı, enkazda kaybettiği yakını için yarıştığını söyledi.

atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Mehmet Okan Tükboğa, hem hayat hikâyesi hem de yarışmadaki performansıyla dikkat çekti.