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15 Nisan 2024, Pazartesi 00:00

100 bin TL'lik sorunun yanıtı şaşırttı!

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Bir batıl inanca göre, o yıl doğan kadınların uğursuz, kötü bir kişiliğe sahip olup ileride iyi bir eş olmayacağı düşünüldüğü için 1966’da yüz binlerce kadının doğum yapmaktan imtina ettiği ülke hangisidir?

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