1923’ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanlığını yapmış 12 kişinin soyadında, toplamda hangi şıktaki harf diğer üçünden daha fazla geçer?
8 Kasım 2026, Pazar 20:00

1923'ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığını yapmış 12 kişinin soyadında, toplamda hangi şıktaki harf diğer üçünden daha fazla geçer?

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Milyonluk soruda büyük risk!

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