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14 Ağustos 2021, Cumartesi 00:00

Ege Bey 2. soruda heyecanına yenik düşüyor

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünden onur öğrencisi olarak mezun olan ve Japonya'da sadece dört kişinin kabul edildiği Osaka Üniversitesinde özel robotik yüksek lisans programına kabul edilen Özgür Ege Aydoğan, 24 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Bitirme projesinde parkinson, felç ve yaşlı hastalar için fizik tedavi robotu tasarlayarak hem TÜBİTAK hem de Teknofest yarışmalarında Türkiye birincisi olan Ege Bey, yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayı eğitim hayatı için kullanmak istiyor.

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