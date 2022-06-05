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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? KISA VİDEO
5 Haziran 2022, Pazar 00:00
Eşiyle "Kim Milyoner Olmak İster?" programını izlerken karşılaştı...

Eşiyle "Kim Milyoner Olmak İster?" programını izlerken karşılaştı...

Yarışmacı Bahar Biçer, eşiyle "Kim Milyoner Olmak İster?" programını izlerken karşılaştığını anlatıyor.

Eşini yarışmamızı izlerken beğenip sosyal medya aracılığıyla tanışan ve 33 gün içinde evlenen Bahar Biçer, iki yıllık evli ve on aylık ikiz bebek annesi.

Lise mezunu, aslen Artvinli olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 21 yaşındaki Bahar Hanım, ileride bir karavan satın alıp eşi ve çocuklarıyla şehir şehir gezmek istediğini söylüyor.

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Kim Milyoner Olmak İster
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Kim Milyoner Olmak İster
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