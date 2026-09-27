27 Eylül 2026, Pazar 20:00

Hangisinin kurulmasına dair anlaşma, kanun veya kararname Resmi Gazete'de daha önce yayımlanmıştır?

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