Ünlü tarihî kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur?
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!
Yaklaşık dört senedir Paris'te yaşayan ve ailesini ziyaret etmek için şu anda İstanbul'da olan 28 yaşındaki Fatih Ayhan, Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra üniversite sınavında Türkiye 19. su olarak Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümünü kazanmış. Yüksek lisansını Mines ParisTech Endüstri Mühendisliğinde tamamlayan Fatih Bey, şu anda operasyon stratejisi üzerine danışmanlık yapan bir firmada çalışıyor ve yarışmada 125.000 TL değerindeki soruyu geçebilmeyi hedefliyor.