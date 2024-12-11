Kuruluş Osman - 3. Fragman

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11 Aralık 2024, Çarşamba 20:00

Kuruluş Osman 174.Bölüm Fragmanı

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“Kızım, seni bunca vakittir hiç görmedim…"

atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 11 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek 174. bölümü nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, Karesi Bey'le kozlarını paylaşırken Sofia'nın obaya sızdırdığı Poena (Halime) ilk fırsatta Bala'yı öldürmek için hamle yapar. Bala Hatun, öldü sandığı kızı tarafından hançerlenecek midir?

Osman Bey, kızı Halime'nin okuyla yaralanıyor

Osman Bey, Sofia'nın gizlediği şeyi bulmak için gittikleri manastırda Poena'nın (Halime) attığı okla yaralanmıştır. Osman Bey oku kimin attığını görebilecek midir? Osman Bey yarasına rağmen Sofia ile Lucas'ı alt etmeden oradan çıkmamakta kararlıdır. Sofia, Poena'yı oradan çıkartmak için nasıl bir hamle yapacaktır? Lucas ve Sofia, Osman Bey'e rağmen manastırdan çıkmayı nasıl başaracaktır?

Poena / Halime Kayı Obası'nda

Sofia, Osman Bey ve Bala Hatun'un sonunu getirmek için Poena'yı (Halime) kullanmakta kararlıdır. Bunun için Poena'nın obaya girmesi gerektir. Sofia bunun için nasıl bir plan yapacaktır? Evlat acısı nükseden Bala Hatun, Halime'nin mezarına gider. Poena bulduğu ilk fırsatta Bala'yı öldürmek için hamle yapar. Bala Hatun, öldü sandığı kızı tarafından hançerlenecek midir?

Osman Bey ve Karesi Bey'in yüzleşmesinde neler yaşanacak?

Karesi Bey, Osman Bey'e savaş açar. Lucas da bu savaşta Karesi Bey'in yanında olacağını söyler. Begüm Hatun, Karesi Bey'in planlarını Osman Bey'e ulaştırır. Begüm Hatun'un Osman Bey'e çalıştığını anlayan Karesi Bey, Begüm Hatun'u öldürecek mi?

Bayhan Bey şehit mi oluyor?

Sofia ve Lucas Osman Bey'in karargahına saldırı düzenlerler. Osman Bey'in beylerinden Bayhan Bey, kılıçlarının ucunda mıdır? Bayhan Bey şehit mi olacaktır? Sofia ve Lucas'ın yaptığı bu hamle Osman Bey'in gireceği savaşı nasıl etkileyecektir?

Osman Bey, tüm kirli ittifaklara meydan okuyor!

Osman Bey, Karesi Bey'in bütün kirli ittifaklarına karşı tek başına nasıl mücadele edecektir?

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