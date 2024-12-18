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18 Aralık 2024, Çarşamba 20:00

Kuruluş Osman 175.Bölüm Fragmanı

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''Cenkte galibiyeti getiren erin çokluğu değildir, yürektir evlatlar.''

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