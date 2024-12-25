Kuruluş Osman - 2. Fragman

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25 Aralık 2024, Çarşamba 20:00

Kuruluş Osman 176.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

"Türk'ün ömrü zalimle, kurdun ömrü çakalı boğmakla geçer."

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