23 Nisan 2025, Çarşamba 20:00
Müslüman oldu
"Her zorlukta kolaylık vardır!"
Yapımcı: Mehmet Bozdağ
Yönetmen: Ahmet Yılmaz
Oyuncular: Burak Özçivit (Osman Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Devrim Saltoğlu (Ulugan), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Buçe Buse Kahraman (Begüm Hatun), Alma Terzic (Sofia), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Ekin Mert Daymaz (İlbay), Murat Göçmez (Altuga), Ali Önsöz (Yusuf), Erdem Şanlı (Saruca), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Asya Ağca (Halime), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp), Ekin Pasvanoğlu (Ayşe), İsmail Erkan Bilben (Kanyumaz), Aybike Enişte (Kısmet Hatun), Ayça İnci (Esenbike), Ali Öner (Sargun)
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