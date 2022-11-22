ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

105. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 22.11.2022, 11:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.11.2022, 11:05
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105. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in fetihten fetihe koşması Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan'ın hiç hoşuna gitmez. Osman Bey'in önünü kesmek üzere Yenişehir'e gelir.

105. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan, Osman Bey'in önüne nasıl engeller koyacaktır? İsmihan Sultan'a bu konuda kimler yardım edecektir?

105. Bölüm Foto Galeri

Marmaracık Hisarı alınmış fakat şimdi akıllarda büyük bir soru işareti vardır. Osman Bey Marmaracık Hisarı'nı kime verecektir?Turgut Bey, Marmaracık Hisarı alındığı için oldukça mutludur. Marmaracık için yaptığı fedakarlıklara karşı Osman Bey'in tutumu ne olacaktır?

105. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey Marmaracık Fethi için büyük bir şenlik kurar. Fakat kendiyle baş başa kaldığında iç muhasebesi yapar.

105. Bölüm Foto Galeri

Osman'ın içini büyük bir kurt kemirmektedir. Osman'ın içini kemiren bu kurt nedir?

105. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in Alplerine "Kardeşiniz Gürbüz Alp" diye tanıştırdığı Gürbüz Alp kimdir, nereden gelmiştir? Osman Bey ile ilişkisi nedir? Osman Bey'in Gürbüz Alp'e vereceği önemli görev ne olacaktır?

105. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey Marmaracık'ı fethetmiştir. Ancak fütühat durmayacaktır. Hedefi Köprühisar'dır.

105. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey Köprühisar Fethi için evvelce hangi adımları atmıştır? Osman Bey, Köprühisar'ı fethedebilecek midir?

105. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in kurduğu büyük oyunla kimliği ortaya çıkan ve Marmaracık'ı Osman Bey'e kaptıran Olof yeni taktikler peşindedir.

105. Bölüm Foto Galeri

Bu yolda kendisine yeni ittifaklar arayan Olof'un yeni hedefi Bayındır Bey'dir.

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