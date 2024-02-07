Gelin hele

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Kuruluş Osman
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CANLI YAYIN
7 Şubat 2024, Çarşamba 00:00

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"Savaş isterler..."

Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.

Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi!

KURULUŞ OSMAN KÜNYE

Yapım: Bozdağ Fi̇lm

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Ahmet Yılmaz

Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Mehmet Arı, Aslı Zeynep Peker Bozdağ

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Mirza Bahattin Doğan (Yakup Bey), Yusuf Gökhan Atalay (Yunus Emre), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Berk Erçer (Konur), Sevil Akı (Saadet Hatun), Emre Dinler (Mehmet Bey), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Javokhir Zakirov (Görklü Han), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Yağmur Öztürk (Efendize Elçim Hatun), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Adil Şahin (Kara Ali), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Çağıl Aydıner (Prenses Maria), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp)

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