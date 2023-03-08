ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KURULUŞ OSMAN KISA VİDEO
Yapamadığınızı yapacağım

Yapamadığınızı yapacağım

"Gayrı gaza da zafer de benimdir, selametle!"

Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.

Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi!

Yapım: Bozdağ Fi̇lm

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Ahmet Yılmaz

Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, A. Kadir İlter, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Aslı Zeynep Peker Bozdağ

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

DEVAMI
Kuruluş Osman
SON BÖLÜMÜ İZLE 116. Bölüm Kuruluş Osman
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Kuruluş Osman
1 Mart 2023, Çarşamba
116. Bölüm Kuruluş Osman
Kuruluş Osman
1 Şubat 2023, Çarşamba
115. Bölüm Kuruluş Osman
Kuruluş Osman
25 Ocak 2023, Çarşamba
114. Bölüm Kuruluş Osman
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Kuruluş Osman - 2. Fragman
8 Mart 2023, Çarşamba
117. Bölüm fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kuruluş Osman
8 Mart 2023, Çarşamba
117. Bölüm fragmanı Kuruluş Osman
Kuruluş Osman - 3. Fragman
1 Mart 2023, Çarşamba
116. Bölüm fragmanı Kuruluş Osman - 3. Fragman
BİZE ULAŞIN