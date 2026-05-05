Nikah kıydığı 43 yaş küçük bakıcısına 700 bin TL mi kaptırdı?

95 yaşındaki Hüseyin Mavu'nun "ikinci bahar" hayali dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldi. İddiaya göre, 70 yıllık eşini kaybettikten sonra yalnız kalan Mavu, kendisine bakacağı söylenen ve 43 yaş küçük olan Ayla Terzi ile evlendi. Ancak kısa süre sonra evliliğin seyri değişti. Hüseyin Mavu, nikâhın ardından eşinin davranışlarının farklılaştığını ve zamanla kendisinden para talep etmeye başladığını öne sürdü. Parça parça toplamda 700 bin TL verdiğini belirten Mavu, "Yanımda bir hayat arkadaşı olsun istedim ama param için benimleymiş" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.