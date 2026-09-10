Elif Merve Yılmaz'ı en son o gördü!

Müge Anlı'da 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın kaybolmasıyla ilgili Ersin Bey'in anlattıkları ve olay günü yaşananlara ilişkin yeni detaylar gündeme geldi. 25 Ocak 2021'de Ankara Mamak'taki evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Elif Merve'nin hayatta olmadığı yönündeki iddialar konuşulurken, Müge Anlı daha önce Ersin Bey'in genç kızı son gören kişilerden biri olduğunu hatırlattı. Anne Esin'in tepki gösterdiği yayında, Elif'in çantası, telefonunun sinyalinin kesildiği yer ve Mikail ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişiler de gündeme geldi.